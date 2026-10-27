به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه شرق اصفهان ۱۷۲ قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و مناطق ۲۵ آبان با ۱۰۳، انقلاب ۱۲۷، بهارستان غربی ۱۰۴، خرازی ۱۳۱، خمینی شهر ۱۱۲، رهنان ۱۱، قهجاورستا.۱۲۷ و کرد آباد ۱۰۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در سایر ایستگاه‌ها و همچنبن شاهین شهر، نجف آباد، مبارکه، شهرک شهید منتظری، کاشان، سپاهان شهر و شهرضا وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.