مدیرعامل شرکت توانیر در سفر به استان خراسان رضوی از پست‌های فوق‌توزیع شهرک صنعتی خیام و بوژان نیشابور بازدید و بر ادامه تلاش‌ها برای تأمین برق پایدار مشترکان به‌ویژه بخش صنعت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد در این بازدید که با همراهی هادی مدقق، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان، علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و تعدادی از معاونان و مدیران صنعت برق انجام شد، از نزدیک در جریان وضعیت تأمین برق منطقه و اقدامات در دست انجام قرار گرفت.

مدیرعامل توانیر با حضور در جمع همکاران صنعت برق، ضمن خداقوت و قدردانی از تلاش نیرو‌های فنی و عملیاتی، تأمین مستمر و مطمئن برق مشترکان را از مهم‌ترین مأموریت‌های صنعت برق دانست و بر آمادگی و هماهنگی همه بخش‌ها برای حفظ پایداری شبکه تأکید کرد.

اله‌داد با اشاره به اهمیت تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مولد و صنعتی، بر ضرورت پشتیبانی از فعالیت صنایع و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای پاسخگویی به نیاز‌های رو به رشد منطقه تأکید کرد و گفت: پایداری تأمین برق صنایع علاوه بر حمایت از تولید، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال منطقه دارد.

وی همچنین از تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق در بخش‌های بهره‌برداری، فنی و عملیاتی قدردانی کرد و استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و بخش‌های مختلف مصرف را نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مستمر مجموعه صنعت برق دانست.

در ادامه این بازدید، آخرین وضعیت تأمین برق منطقه، نیاز‌های شبکه و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای پایداری و قابلیت اطمینان تأمین برق مشترکان، به‌ویژه صنایع و واحد‌های تولیدی، مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل توانیر و هیئت همراه همچنین با حضور در پست در حال احداث فوق توزیع بوژان، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، از تلاش عوامل اجرایی و همکاران دست‌اندرکار قدردانی و بر تسریع بر بهره‌برداری از پست تأکید کرد.