به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سفر به خراسان جنوبی و در دیدار با استاندار با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مجموعه محیط زیست کشور گفت: در برخی استان‌ها، بخش قابل توجهی از پست‌های سازمانی بلاتصدی است و این مسئله در کنار وسعت مناطق تحت حفاظت و کمبود امکانات و تجهیزات، مأموریت نیرو‌های محیط‌بان را دشوارتر می‌کند، در این رابطه، توافق‌هایی برای افزایش ۵۰۰ نیروی انسانی در حوزه محیط‌بانی تا پایان سال انجام شده است.

انصاری کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و گستردگی مناطق تحت حفاظت را از مشکلات محیط‌بانان عنوان کرد و گفت: با وجود تأخیر‌هایی که در اجرای برخی برنامه‌ها به دلیل شرایط جنگی کشور ایجاد شد، اقدامات محیط‌زیستی با اولویت و حمایت رئیس‌جمهور دنبال می‌شود.

وی با اشاره به فرارسیدن روز ملی محیط‌بان در روز پنجشنبه افزود: خراسان جنوبی از استان‌های برگزیده در برنامه‌های این مناسبت است و محیط‌بانان به‌عنوان سربازان بی‌ادعای طبیعت، با وجود دشواری‌های فراوان، مسئولیت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور را بر عهده دارند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت حفاظتگاه‌های مردمی و مشارکتی در کشور افزود: از مجموع ۷ حفاظتگاه مردمی و مشارکتی که سال گذشته در شورای عالی محیط زیست مورد توجه قرار گرفت دو مورد به خراسان جنوبی اختصاص یافت، این تجربه، ظرفیت مناسبی برای تقویت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست استان فراهم کرده است.

استاندار خراسان جنوبی هم گفت: صیانت از محیط زیست، اولویت توسعه پایدار استان است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت‌های طبیعی استان با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی افزود: بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان به‌ویژه در حوزه معادن، باید با توجه به الزامات حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی همراه باشد.

استاندار با اشاره به وسعت ۱۵۱ هزار کیلومتر مربعی استان و فاصله زیاد میان مناطق مختلف آن افزود: گستردگی خراسان جنوبی، انجام مأموریت‌های حفاظتی و نظارتی را با دشواری‌هایی همراه کرده، اما تأمین امکانات و اعتبارات متناسب با شرایط جغرافیایی استان نقش مهمی در ارتقای کیفیت حفاظت از محیط زیست دارد.