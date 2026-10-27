استاندار قم در دیدار با مسئولان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، آخرین وضعیت احداث فرودگاه قم را پیگیری کرد؛ طرح معماری ترمینال این فرودگاه در مراحل پایانی بررسی قرار دارد و آغاز عملیات اجرایی بخش‌های مرتبط با این مرحله برای آذرماه پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در ادامه سفر‌های کاری خود به تهران با مسئولان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دیدار و درباره روند اجرای پروژه احداث فرودگاه قم گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست هماهنگی‌های اجرایی و آخرین وضعیت پیشبرد مراحل مختلف این طرح زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس آخرین پیگیری‌های انجام‌شده، طرح معماری ترمینال فرودگاه قم در مراحل پایانی بررسی و نهایی‌سازی قرار دارد و پس از تکمیل این مرحله، زمینه برای ورود به مراحل بعدی اجرا فراهم خواهد شد. همچنین آغاز عملیات اجرایی بخش‌های مرتبط با این مرحله برای آذرماه پیش‌بینی شده است.

پیگیری مسائل مربوط به زمین و تأمین سایر الزامات اجرایی مورد نیاز نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در روند احداث فرودگاه قم است؛ موضوعاتی که تعیین تکلیف آنها در پیشبرد مراحل اجرایی پروژه اهمیت دارد.

فرودگاه قم از طرح‌های مهم زیرساختی استان به شمار می‌رود که با هدف توسعه ظرفیت حمل‌ونقل هوایی، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری و زیارتی در دستور کار قرار دارد.