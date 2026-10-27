به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراشیانی با اشاره به روند تکمیل پروژه‌های مسکن مهر گفت: حدود ۸ هزار و ۳۰۰ واحد تکمیل عملیات احداث و ۵ هزار و ۹۰ واحد نیز نیاز به رفع نقص دارد.

وی افزود: با تشکیل کارگروه ویژه به دستور وزیر راه و شهرسازی، اعتبار اعتباری دو همتی از محل منابع مالی ملی برای تزریق به بانک مسکن و جزیی از هزینه‌های پروژه‌ها مشخص شده و پیگیری‌ها برای تحقق این اعتبار ادامه دارد.

فراشیانی با اشاره به موضوع از سوی وزارتخانه، مجمع نمایندگان تهران و نمایندگان مجلس گفت: امیدواریم با نقدینگی، تا پایان سال بخشی از واحد‌ها تحویل خواهد شد.

مدیر شرکت عمران پردیس همچنین از آماده سازی ۲۱۶ واحد طرح اقدام ملی مسکن برای تحویل در ماه جاری خبر داد و گفت: مشکلات زیرساختی و انشعابات برق و گاز در پروژه ۲۱۶ واحدی نیز با تصمیم گیری مشخص شده است.

وی با بیان اینکه برنامه راه اندازی از واحد‌های آماده به تأخیر افتاده است افزود: با تکمیل مراحل آماده سازی، زمان جدید افتتاح و تحویل واحد‌ها اعلام خواهد شد.