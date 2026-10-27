به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرک یزد، طی مراسمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان طرح مصباح الهدی در سطح مدارس شهرستان اشکذر آغاز شد.

طرح مصباح الهدی در مدارس یکی از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی است که با هدف تقویت بنیه اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان اجرا می‌شود.

این طرح با محوریت آموزش مفاهیم دینی، قرآن و سبک زندگی اسلامی طراحی شده تا زمینه پرورش نسل آگاه، متعهد و مومن را در مدارس ابتدایی و متوسطه فراهم کند.

اجرای طرح مصباح الهدی در مدارس با همکاری معلمان، مربیان پرورشی و نهاد‌های فرهنگی انجام می‌گیرد و هر سال نسخه به روزشده‌ای از آن در مدارس سراسر کشور ارائه می‌شود.

در این مراسم حجت الاسلام مدرسی امام جمعه محمدآباد یزد طی سخنانی بر اهمیت آشنایی نسل جوان به خصوص قشر دانش آموز با آموزه‌های دینی و مفاهیم قرآنی تاکید کرد و گفت طرح مصباح الهدی بهره گیری از اعتقادات دینی در سطح مدارس را شکوفا می‌کند.

حجت الاسلام صانعی امام جمعه اشکذر ضمن تشکر از مجریان این برنامه، طرح مصباح الهدی را یکی از طرح‌های موفق وزارت آموزش و پرورش دانست که اثرات مثبت فراوانی داشته و ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح شاهد معرفی بیشتر جایگاه علمی حضرت امام هادی ع در بین نوجوانان باشیم.

اجرای سرود، تواشیح و کلیپ‌های فرهنگی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.