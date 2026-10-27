به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح با هدف اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی در حوزه مصرف بهینه انرژی و با مشارکت و کنشگری دانش‌آموزان و با شعار «صرفه‌جویی امروز، روشنایی چراغ فردا» اجرا می‌شود.

مهدی پاک طینت مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان؛ گفت: در این رویداد کارشناسان شرکت‌های برق، گاز و آب به تشریح راهکار‌های مدیریت مصرف آب و انرژی می پردازند تا دانش اموزان بعنوان سفیران انرژی در منزل و مدرسه الگوی مصرف را سرلوحه کارخود و خانواده قراردهند.