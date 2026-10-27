عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم، امروز چهارم آبان از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ در محدوده صفه و بهارستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی ارتش منطقه اصفهان، این عملیات با هدف انهدام ایمن مهمات باقی‌مانده و با رعایت ملاحظات و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز خطر برای شهروندان اجرا می‌شود.

با توجه به ماهیت عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این مناطق و محدوده‌های اطراف وجود دارد که منشأ آن، اجرای عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات است.

بر اساس اعلام اجرای این عملیات، جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و انهدام مهمات با کنترل و رعایت ملاحظات ایمنی انجام می‌شود.

از شهروندان درخواست می‌شود با حفظ آرامش، در صورت شنیدن صدای انفجار، از انتشار اخبار تأییدنشده درباره منشأ آن خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را از مراجع رسمی دنبال کنند.