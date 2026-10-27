به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی باقری با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی گفت: در راستای برخورد قانونی با تصرفات غیرمجاز و حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های ملی، دو عملیات حفاظتی در شهرستان‌های قائمشهر و بابل اجرا شد.

وی افزود: در شهرستان قائمشهر، حکم قضایی رفع تصرف از یک باب تالار دامی در روستای چپی به اجرا درآمد و پس از تعیین حدود عرصه مورد تصرف، ستون‌ها و پوشش سقف حلبی این سازه جمع‌آوری و از اختیار متصرف خارج شد تا عرصه به بیت‌المال بازگردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی در جنگل‌های بالادست منطقه شیخ‌موسی شهرستان بابل خبر داد و گفت: این دستگاه به‌دلیل ساخت جاده غیرمجاز در عرصه‌های جنگلی و با دستور قضایی توقیف شد.

وی بیان کرد: این اقدام با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بابل، سرجنگلبان منطقه شیخ‌موسی و همکاری فرمانده پاسگاه انتظامی بخش صورت گرفت.

باقری با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های ملی نیازمند نظارت مستمر و برخورد قانونی با تخلفات است، تاکید کرد: جلوگیری از تصرف غیرمجاز و پیشگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی از اولویت‌های منابع طبیعی است و این اداره‌کل با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، اقدامات لازم را برای صیانت از انفال دنبال می‌کند.