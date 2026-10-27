طرح خیرساز زمین چمن و فضای بازی ایمن مرکز آموزشی دانش آموزان استثایی شاهرود به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: برای اجرای این طرح که در مرکز آموزشی پیش دبستانی و ابتدایی استثایی بهار شاهرود افتتاح شده ، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که ۵۰ درصد آن را خیران تامین کرده‌اند.

به گفته شریفی، از مجموع ۱۹ واحد آموزشی مرتبط با کودکان با نیاز‌های ویژه در استان سمنان چهار واحد به زمین چمن و فضای بازی تجهیز شده‌اند.