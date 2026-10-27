وقوع گردباد شدید در یک کارگاه ساختمانی در استان آنتالیای ترکیه، چهار کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ گردباد شدید در منطقه کِپِز (Kepez) استان آنتالیای ترکیه، یک کارگاه ساختمانی را در محله فوزی چاکماک هدف قرار داد و حادثه‌ای مرگبار رقم زد.

این حادثه حدود ساعت ۲۳ به وقت محلی رخ داد. گردباد دو کانکس محل اسکان کارگران ساختمانی را متلاشی کرد و پنج کارگر حاضر در آنها را به اطراف پرتاب کرد.

پس از وقوع این حادثه که شامگاه دوشنبه رخ داد، نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی، پلیس و گروه‌های جست‌و‌جو و نجات به محل اعزام شدند.

بر اساس اعلام مقام‌های محلی، دو کارگر در محل حادثه جان باختند و دو نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند. پنجمین کارگر نیز زخمی شد که وضعیت عمومی وی مساعد گزارش شده است.

در همین راستا، خولوصی شاهین استاندار آنتالیا پس از حضور در محل حادثه اعلام کرد این گردباد پدیده‌ای غیرمعمول بوده و خسارات آن عمدتاً به محدوده کارگاه ساختمانی محدود شده است.

وی گفت: در سایر نقاط شهر گزارشی از وقوع گردباد مشابه دریافت نشده و ساختمان‌های اطراف نیز آسیب قابل‌توجهی ندیده‌اند، اما شدت گردباد در این کارگاه به اندازه‌ای بوده که دو کانکس را کاملاً متلاشی کرده است.

استاندار آنتالیا همچنین تأکید کرد: گردباد یک جرثقیل ساختمانی را نیز واژگون کرده، اما تلفات جانی ناشی از سقوط جرثقیل نبوده است.

سازمان هواشناسی ترکیه پیش‌تر برای استان آنتالیا هشدار زرد هواشناسی درباره بارش شدید باران صادر کرده بود.

نیرو‌های امدادی همچنان در حال بررسی محل حادثه و جست‌و‌جو برای اطمینان از نبود قربانیان احتمالی دیگر هستند.