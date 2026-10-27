دلیجان و نراق، هم‌افزایی صنعت و تاریخ در قلب استان مرکزی

دلیجان و نراق، هم‌افزایی صنعت و تاریخ در قلب استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرستان دلیجان و شهر تاریخی نراق، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی پیشرفته و میراث فرهنگی ارزشمند، به یکی از نقاط راهبردی در استان مرکزی تبدیل شده‌اند که پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری و تولید صنعتی دارند.

شهرستان دلیجان با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و توانمند، نقش مهمی در پیشبرد اهداف صنعتی استان مرکزی ایفا می‌کند. این منطقه که به دلیل فعالیت‌های اقتصادی گسترده شناخته می‌شود، توانسته است با پیوند میان هنر اصیل و صنایع مدرن، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تولید کشور به دست آورد. عزم راسخ مردمان این دیار در عرصه‌های مختلف اقتصادی، از ویژگی‌های بارز این شهرستان است که باعث شده نام دلیجان به عنوان قطب توسعه مطرح شود.

در کنار این پویایی صنعتی، شهر تاریخی نراق به عنوان یکی از گنجینه‌های میراث فرهنگی ایران، نقش مکمل را ایفا می‌کند. بافت سنتی، بازارچه‌های قدیمی و معماری اصیل اسلامی در نراق، این شهر را به مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است. نراق نه تنها یک منطقه تاریخی، بلکه مهد پرورش فرهیختگان و شخصیت‌های برجسته‌ای است که در تاریخ ایران نقش‌آفرین بوده‌اند.