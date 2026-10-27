رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت اجرای قانون مصوب شورا برای محلات، گفت: ستاد مشارکت‌های محله‌ای شورا هر هفته با هیئت امنای محلات جلسه دارد و در تلاش هستیم این روند را ادامه دهیم.

چهارصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران، در حاشیه چهارصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز شهردار منطقه ۲۲ برای ارائه گزارش در مورد وضع بوستان جنگلی چیتگر در صحن شورا حضور خواهد داشت، گفت: گزارش‌ مالی از عملکرد شهرداری نیز در نطق پیش از دستور یکی از اعضا در جلسه امروز ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ما از بدو ورود به شورا احساس نیاز شدید به محله‌محوری را عنوان کردیم، یادآور شد: در شورای اول شورایاران برای بیش از ۸۰ محله از ۳۵۰ محله انتخاب شده بودند. در شورای دوم تلاش کردیم شورایاران تقویت شوند و برگزاری انتخابات را دنبال کردیم که پس از جلسات متعدد، انتخابات شورایاری‌ها در تهران برگزار شد و در همین زمان هر هفته یک بازدید از مناطق داشتیم. در دوره سوم و چهارم هم این موضوع را دنبال کردیم اما دولت‌ها مخالف این روند بودند.

چمران گفت: در دوره پنجم دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری‌ها را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد. بحث ما این بود بر اساس قانون شوراها می‌توانیم سازمان‌هایی را شکل دهیم. در دوره چهارم قرار بر این شد که انتخابات در سه هفته برگزار شود. تمام تلاش ما این بود که یک هسته در محلات داشته باشیم؛ چراکه تقریباً ارتباط ما با محلات قطع است. شورایاران نمایندگان مردم هر محل بودند که در این انتخابات توسط مردم انتخاب می‌شدند.

وی با بیان اینکه در دوره ششم احساس کردیم این نیاز شدید است، یادآور شد: با احیای محلات، پنج نفر در هیئت امنای هر محله حضور دارند که می‌توانند رابط بین شورا و مردم باشند. ما در دوره چهارم از شورایاران مناطق دعوت می‌کردیم که گزارش اقدامات را در شورا ارائه دهند و حتی در جلسات بودجه حضور داشته باشند. احساس کمبود هسته محلات در تمام کشور به ویژه تهران وجود دارد. رئیس جمهور هم بارها بر این موضوع تاکید کردند و وزارت کشور آیین نامه‌ای تدوین کرد که به عقیده من آیین‌نامه ما کامل‌تر بود. ما این آیین‌نامه را به رئیس جمهور ارسال کردیم و ایشان آن را تایید کرد اما نظرشان بر این بود که دستوری نیست و باید عملیاتی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون مصوب شورا برای محلات باید اجرا شود و اگر به مرحله اجرا برسد می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم. ستاد مشارکت‌های محله‌ای شورا هر هفته با هیئت امنا جلسه دارد و در تلاش هستیم این روند را ادامه دهیم.

وی درباره دستور منع ساخت ‌و ساز از سوی وزارت کشور افزود: دولت می‌گوید که جمعیت اضافه نشود؛ چراکه نمی‌توان آب تامین کرد. تهران ظرفیتی دارد که هنوز به این ظرفیت نرسیدیم. جمعیت تهران متعلق به همین شهر نیست و از شهرهای اطراف به تهران می‌آیند و جمعیت روز حدود دو میلیون بیشتر است.

چمران در رابطه با تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران تاکید کرد: ما در مورد انتصابات نظر نمی‌دهیم بلکه در مورد عملکرد نظر می‌دهیم.

رئیس شورای شهر تهران درباره مصوبه کمیسیون ماده پنج برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ، گفت: مصوبه کمیسیون موضوع جدیدی نیست و در کمیسیون ماده پنج بحث شد و قرار بود اضافه بر تراکم تعیین شده ساخت‌وساز انجام نشود و گزارش آن را ارائه دهند. قرار شد بانک برخط شکل بگیرد و تمام اطلاعات در آن ثبت شود. هنوز گزارش کاملی ارائه نشده است.

وی در مورد تشکیل معاونت امور سخنگویی در مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفت: شاید ساختار را عوض کردند. ما خبر نداریم. شهرداری چارت و تشکیلاتی به نام معاونت سخنگویی دارد. جایگاه سخنگوی شهردار با شهرداری متفاوت است. مرکز ارتباطات همان روابط عمومی است و می‌توانند برای خودشان سخنگو انتخاب کنند و این با سخنگوی شهردار متفاوت است.

چمران در مورد نواقص فنی نرم افزار شهرزاد، تصریح کرد: شهرزاد در بخش‌های مختلف قطعی‌هایی دارد.

وی درباره عملکرد سازمان فاوا یادآور شد: فاوا در حال حاضر خوب کار می‌کند و اگر با همین روند پیش برود اوضاع مطلوب خواهد بود.

اقراریان: شهردار تهران باید درباره عملکرد پنج‌ساله خود پاسخگو باشد

اقراریان در جلسه امروز شورای شهر در تذکری با اشاره به ضرورت روشن شدن ابعاد پرونده چیتگر، خواستار شفاف‌سازی درباره این موضوع شد و تأکید کرد رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره پرسش‌های مطرح‌شده خودداری کنند تا روند رسیدگی به موضوع به‌صورت قانونی طی شود.

وی همچنین با انتقاد از حضور نماینده شهردار برای پاسخگویی در صحن شورا گفت: درست نیست کارمند شهرداری به‌جای شهردار حاضر شود و درباره عملکرد رئیس خود پاسخ دهد. شهردار تهران باید شخصاً در شورا حضور پیدا کند و درباره عملکرد پنج‌ساله خود پاسخگو باشد.

اقراریان با اشاره به تغییرات مدیریتی در منطقه ۲۲ تهران افزود: در این مدت، معاونان شهردار و شهردار منطقه ۲۲ چهار بار تغییر کرده‌اند و شهردار تهران باید درباره وضعیت این منطقه و عملکرد مدیریت شهری پاسخگو باشد.

چمران: دعوت از شهردار منطقه ۲۲ از قبل مطرح شده بود

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در واکنش به موضوع دعوت از شهردار منطقه ۲۲ توضیح داد که دعوت از خسروی، شهردار این منطقه، از قبل مطرح شده بود و ارتباطی با اعتراض‌ها و مسائل مربوط به سمت یا جایگاه افراد ندارد.

سلیمانی: با مدیریت منابع می‌توان طرحهای شهری را به بهره‌برداری رساند

سلیمانی نیز در تذکری با اشاره به برخی مراکز و طرحهای شهری که با وجود صرف هزینه‌های نگهداری هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، بر ضرورت تسریع در تکمیل و افتتاح این طرح‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی وضع ۱۰۰ طرح کوچک و محلی گفت: حدود ۸۰ درصد این طرحها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان سال خوبی را از نظر بهره‌برداری از طرحهای شهری رقم زد.

سلیمانی با بیان اینکه برای تکمیل ۳۵ طرح به حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: پنج طرح محوری نیز با تأمین حدود ۶ میلیارد تومان قابلیت تکمیل و بهره‌برداری دارند.

وی همچنین پیشنهاد کرد طرحهایی که با موانع جدی روبه‌رو هستند، پس از بررسی کارشناسی از اولویت اجرا خارج شوند تا منابع مالی به طرح‌های آماده بهره‌برداری اختصاص یابد.

مظفر: ایستگاه‌های اتوبوس در تهران یکسان‌سازی شوند

مظفر در تذکری بر ضرورت یکسان‌سازی ایستگاه‌های اتوبوس و حمل‌ونقل عمومی در مناطق مختلف تهران تأکید کرد و گفت تفاوت در شکل و ظاهر ایستگاه‌ها به سیمای شهری آسیب می‌زند.

وی برای ساماندهی وضع ایستگاه‌های اتوبوس، سه پیشنهاد تدوین الگوی یکپارچه شهری: طراحی الگوی سراسری برای نمای سازه، تابلو‌ها و روشنایی ایستگاه‌ها با استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان ،ارتقای امکانات و دسترس‌پذیری: تأمین امکانات رفاهی و سرپناه مناسب و مناسب‌سازی ایستگاه‌ها برای شهروندان دارای معلولیت و ساماندهی تبلیغات: مدیریت تبلیغات جانبی در سازه‌های ایستگاهی و جلوگیری از تعدد تبلیغات و آشفتگی بصری را مطرح کرد

مظفر تأکید کرد اجرای این پیشنهاد‌ها می‌تواند به هماهنگی بیشتر در طراحی ایستگاه‌ها و بهبود منظر شهری کمک کند.

صادقی: اتهام استفاده سیاسی از امکانات شهرداری باید مستند باشد

صادقی نیز در تذکری با انتقاد از آنچه برخورد سیاسی شهردار تهران با برخی اعضای شورا عنوان کرد، گفت: زمانی که ادعا می‌شود امکانات شهرداری در خدمت صف‌بندی‌های سیاسی قرار گرفته است، باید اسناد و مدارک این ادعا نیز ارائه شود.

وی افزود: نمی‌توان اتهامی را مطرح کرد، اما مصادیق و مستندات آن را روشن نکرد.

صادقی با اشاره به تذکرات پیشین خود درباره عملکرد معاونت‌های مختلف شهرداری گفت که انتقاد از کاستی‌ها همچنان ضروری است، اما نمی‌توان منکر اجرای طرحهای متعدد شهری شد.

وی با بیان اینکه تهران در حال حاضر شاهد اجرای طرح‌ها مختلف است، تأکید کرد ارزیابی عملکرد مدیریت شهری باید با در نظر گرفتن نقاط ضعف و اقدامات انجام‌شده صورت گیرد.





آقامیری : تخریب میادین برای ورود متروباس‌ها صحت ندارد؛ ۷۵ دستگاه متروباس در مسیر ورود به کشور

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به حواشی مطرح‌شده درباره ورود متروباس‌ها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، تأکید کرد که برخلاف برخی ادعاها، برای تردد این اتوبوس‌ها نیازی به تخریب میادین شهر نیست؛ چراکه شعاع گردش متروباس‌ها از اتوبوس‌های ۱۸ متری کمتر است و ساختار این وسایل نقلیه مانعی برای گردش در میدان‌ها ایجاد نمی‌کند.



سید محمد آقامیری با تشریح آخرین وضع ورود متروباس‌های خریداری‌شده گفت: از مجموع ۷۵ دستگاه متروباس خریداری‌شده، ۳۴ دستگاه در مسیر انتقال قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود طی دو هفته آینده به بندرعباس برسند. همچنین ۳۰ دستگاه دیگر طی هفت روز آینده بارگیری خواهند جشد و دو دستگاه نیز در حال حاضر در بندرعباس حضور دارند.



آقامیری درباره منابع مالی خرید این اتوبوس‌ها نیز توضیح داد که هزینه خرید متروباس‌ها از محل منابع شهرداری تهران و عوارض شهری تأمین شده و ارتباطی با درآمدهای نفتی ندارد.



وی با انتقاد از آنچه افزایش تخریب اقدامات مدیریت شهری خواند، گفت: تازگی با هر اقدامی در شهرداری، موجی از انتقادها و تخریب‌ها آغاز می‌شود. به گفته وی، سنگ‌اندازی‌ها و موانع موجود بر سر راه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی موجب شده است برنامه‌ریزی برای تأمین ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس و تحقق اهداف تعیین‌شده با مشکلاتی مواجه شود.