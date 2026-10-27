به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، متقاضیان می‌توانند با ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه، برای دریافت پروانه صید ماهی به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌های خراسان شمالی مراجعه کنند.

روز‌های مجاز برای صید ماهی با تک‌قلاب، چهارشنبه تا جمعه هر هفته تعیین شده است و هر پروانه به مدت یک ماه اعتبار دارد.

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از متقاضیان خواست ضمن رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، در صید ماهی و حفاظت از منابع آبزی استان مسئولانه عمل کنند.