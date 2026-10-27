به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این گزارش حاکیست همچنین امروز در شهرهای شمالی استان خوزستان مثل مسجدسلیمان لالی و اندیکا بارشهای پراکنده روی داده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با گذر موج ضعیفی، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

محمد سبزه‌زاری افزود: پنجشنبه استان به‌تدریج تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اوایل هفته آینده، سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت گردوخاک تصریح کرد: در این ایام با توجه به میزان وزش باد احتمال گردوخاک محلی و موقتی نیز در برخی نقاط به‌ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است.