به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) برخوار گفت: در این طرح، دو قطعه زمین به مساحت‌های ۲۳۰ و ۲۴۰ مترمربع با همکاری اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، به‌صورت رایگان اختصاص یافته است.

رسول رحمتی افزود: برای هر خانواده، ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی کمیته امداد و ۲۵۰ میلیون تومان از سوی بنیاد مسکن، همچنین ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از کمیته امداد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ساله از بنیاد مسکن در نظر گرفته شده است.

وی گفت: انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب و هزینه صدور پروانه ساختمانی و سند مالکیت نیز برای این خانواده‌ها رایگان خواهد بود.