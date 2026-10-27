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اجرای طرح خانه امید برای تأمین مسکن چهار خانواده تحت حمایت کمیته امداد در شهر کمشچه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) برخوار گفت: در این طرح، دو قطعه زمین به مساحتهای ۲۳۰ و ۲۴۰ مترمربع با همکاری اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، بهصورت رایگان اختصاص یافته است.
رسول رحمتی افزود: برای هر خانواده، ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی کمیته امداد و ۲۵۰ میلیون تومان از سوی بنیاد مسکن، همچنین ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از کمیته امداد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ساله از بنیاد مسکن در نظر گرفته شده است.
وی گفت: انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب و هزینه صدور پروانه ساختمانی و سند مالکیت نیز برای این خانوادهها رایگان خواهد بود.