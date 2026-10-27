در مراسمی از انجمن اولیا و مربیان ۴ مدرسه شهرستان گرمسار در حوزه کیفیت بخشی و تحقق اهداف آموزشی و پرورشی دانش آموزان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با بررسی عملکرد انجمن های اولیا و مربیان گرمسار ، انجمن اولیاء و مربیان مدارس پسرانه دوره اول ابتدایی البرز و مدرسه دخترانه دوره دوم شمس و مدرسه دخترانه دوره اول فرزانگان حائز رتبه برتر استانی شدند.

مدرسه پسرانه فجر گرمسار نیز حائز رتبه برتر شهرستانی در حوزه کیفیت و کمیت اهداف و مشارکت در امور اجرایی ، عمرانی ، فرهنگی و آموزشی شد.

علی بابایی رئیس اداره انجمن اولیاءو مربیان اداره کل آموزش و پرروش استان سمنان در این مراسم گفت: انجمن‌های اولیا و مربیان در تمام مقطع تحصیلی هزار مدارس استان سمنان به عنوان بازوی اجرایی مهم برای فعالیت‌های مدارس فعالیت می کنند.