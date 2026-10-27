\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0632\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06f1\u06f0\u06f0 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u06f1\u06f2 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u062e\u062f\u0645\u062a\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062a\u0646\u06af\u200c\u062a\u0627\u06a9 \u0628\u062e\u0634 \u0633\u067e\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n \n