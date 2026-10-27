به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز جلسه سه شنبه نظارتی مجلس به ریاست آقای قالیباف آغاز شد که در این میان موارد زیر در دستورکار امروز نمایندگان قرار دارد

سوال آقای مصطفی پوردهقان اردکانی نماینده اردکان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر اموراقتصادی و دارایی

انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شورا‌ها

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان