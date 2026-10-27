سردار سرتیپ محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای استان، با اشاره به جایگاه استراتژیک و ایثارگری مردم مرز نشین، خواستار توجه ویژه مسئولان به زیرساخت‌ها و توسعه متوازن در مناطق محروم و مرزی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار سرتیپ محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی،در مراسم یادواره شهدای میرآباد، بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای در مناطق مرزی و تازه‌تأسیس تأکید کرد.

رجبی در این مراسم با اشاره به موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهرستان میرآباد، تصریح کرد: مردم این منطقه با سابقه درخشان در دفاع از میهن، شایسته برخورداری از بهترین خدمات و امکانات هستند و باید با تلاش مضاعف مسئولان، زیرساخت‌های این منطقه تقویت شود.

وی در ادامه افزود: برای اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق محروم، باید هماهنگی‌های لازم میان بسیج سازندگی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سایر نهاد‌های اجرایی برای تسریع در توسعه این مناطق صورت گیرد.

فرمانده سپاه شهدای استان همچنین بر اهمیت وحدت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان مسئولان محلی، یکی از کلید‌های اصلی پیشرفت و توسعه پایدار در مناطق مرزی است.