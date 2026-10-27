مردم غیور و همیشه در صحنه ارومیه و مسئولان آذربایجان غربی در تجمع خیابانی شب گذشته جلوه‌هایی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران رابه نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم غیور و همیشه در صحنه ارومیه و مسئولان آذربایجان غربی در تجمع خیابانی شب گذشته جلوه‌هایی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران رابه نمایش گذاشتند.

مردم شریف ارومیه در شب‌های اقتدار، بار دیگر با حضور گسترده در میدان ولایت فقیه، مقاومت و وفاداری خود را به نظام نشان دادند.

مردم دلاور آذربایجان غربی و شهر ارومیه در ۲۴۰ شب گذشته اثبات کردند در راه وطن و حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های والای اسلامی خستگی معنا ندارد و در هر شرایطی برای وطن و عمل به منویات مقام معظم رهبری تا پای جان همواره مقتدرانه ایستاده‌اند.