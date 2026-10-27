رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در سفر به خراسان جنوبی، بر پیگیری اجرای سیاست‌های کلی محیط‌زیست، تقویت همکاری دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای حفاظت از طبیعت تأکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در سفر به استان خراسان جنوبی و در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در بیرجند، اجرای سیاست‌های کلی محیط‌زیست را نیازمند پیگیری در سطح ملی و استانی و همکاری مجموعه دستگاه‌های مسئول دانست.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت نهاد‌های دینی و ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی در حفاظت از محیط‌زیست، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها برای صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور تأکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین با اشاره به تنوع زیستی و ظرفیت‌های طبیعی خراسان جنوبی، بر توجه به مسائل محیط‌زیستی استان و حمایت از تلاش‌های کارکنان و محیط‌بانان تأکید کرد.

افتتاح مرکز قرنطینه حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده باقران، دیدار با استاندار، حضور در شورای اداری استان و نشست با کارکنان، بازنشستگان و تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی از دیگر برنامه‌های سفر انصاری به خراسان جنوبی است.

بازدید از منطقه حفاظت‌شده درمیان ـ سربیشه و پاسگاه محیط‌بانی گدار، دیدار با محیط‌بانان و حضور در منزل خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان نیز در برنامه این سفر قرار دارد.