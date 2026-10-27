به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منصور انصاری در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه بازرسان تعزیرات حکومتی در گشت‌های بازرسی و مشترک با دیگر دستگاه‌های مربوطه بر روند پخت، توزیع و فروش نان نظارت می‌کنند، ادامه داد: در این بازرسی‌ها موارد مختلف تخلف در سطح نانوا‌های استان شناسایی و برخی از واحد‌های خبازی مهر و موم شدند.

وی با بیان اینکه شهروندان می‌توانند تخلفات در خصوص پخت، توزیع و فروش نان را به سامانه ۱۳۵ ادار کل تعزیرات حکومتی خوزستان اطلاع رسانی کنند، ادامه داد: همچنین شهروندان می‌توانند تخلفات را به سامانه ۱۲۴ اداره کل صمت استان گزارش دهند.