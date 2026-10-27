با هدف ارتقای سطح آگاهی و افزایش آمادگی در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای احتمالی، زنگ هفته پدافند غیرعامل در مدارس استان اردبیل نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل زنگ هفته پدافند غیرعامل با هدف ارتقای سطح آگاهی و افزایش آمادگی در برابر آسیب‌ها و تهدید‌های احتمالی در مدارس استان نواخته شد.

معاون آموزش متوسطه مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در این آیین با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در محیط‌های آموزشی، اظهار کرد: پدافند غیرعامل یک تعریف یا شعار نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدام‌های غیرنظامی برای کاهش آسیب‌ها، مقابله با تهدید‌های احتمالی و مدیریت بحران‌ها است که با جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی ارتباط دارد.

حسین محرمی به جایگاه نیروی انسانی در نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و افزود: فرهنگیان و دانش‌آموزان بزرگ‌ترین سرمایه آموزش و پرورش هستند و صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند و افزایش آمادگی آنها برای رویارویی با شرایط بحرانی از مهم‌ترین هدف‌های رزمایش پدافند غیرعامل در مدرسه‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل در محیط‌های آموزشی فراتر از اجرای شیوه‌نامه‌های اداری است، گفت: تقویت تاب‌آوری دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه‌ها زمینه‌ساز افزایش توانایی آنها در مدیریت شرایط بحرانی و رویارویی آگاهانه با تغییر‌ها و تهدید‌های پیش‌رو است.

معاون آموزش متوسطه مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل به پیشرفت سریع فناوری و ظهور چالش‌های جدید در حوزه فضای مجازی و هوش مصنوعی اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت ارتقای مهارت‌های دانش‌آموزان برای رویارویی با تهدید‌های دیجیتال افزود: پدافند غیرعامل در دنیای امروز، موضوعی مهارتی و تخصصی است که باید با بهره‌گیری از دانش متخصصان و روش‌های علمی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه جدی و مستمر فرهنگیان و دانش‌آموزان به آموزش‌های مرتبط با پدافند غیرعامل و آمادگی آنها در برابر بحران‌ها تاکید کرد.

برگزاری کارگاه تخصصی پدافند غیرعامل ویژه مدیران و هنرآموزان هنرستان‌های اردبیل از دیگر برنامه‌هایی بود که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل به اجرا درآمد.

افزون بر ۲۵۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ آموزشگاه با همکاری ۱۲ هزار معلم و مربی و ۶ هزار عامل اجرایی، اداری و خدماتی در استان اردبیل در حال تحصیل علم هستند.

چهارم تا ۱۵ آبان هفته پدافند غیرعامل نام‌گذاری و شعار امسال این مناسبت «پدافند مردم محور، ایران پایدار» تعیین شده است.

پدافند غیرعامل به عبارتی دیگر هنر پیش‌بینی تهدیدها، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و صیانت هوشمندانه از مردم، سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های حیاتی است که نقشی بنیادین در حفظ امنیت و اقتدار ملی ایفا می‌کند.