به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رهبر شهید انقلاب بار‌ها بر اهتمام علما بر همفکری برای رفع مشکلات و مسائل فرهنگی جامعه تاکید می‌کردند.

به تبعیت از رهنمودهای قائد شهید امت ، گردهمایی امامان جماعت شهرستان‌های شیروان و فاروج و بخش خبوشان، با محوریت فعال تر کردن مساجد شهرها و روستاهای استان در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی، در آستان مقدس امامزاده جعفر سیاهدشت برگزار شد.