تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز سه‌شنبه (۵ آبان ۱۴۰۵)، میزبان عرضه بیش از ۲۱ هزار تن انواع محصولات شامل فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات مولیبدنی است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در مجموع ۶۲۲ هزار و ۴۰۶ تن انواع محصول در تالار‌های مختلف بورس کالا عرضه می‌شود که سهم تالار صنعتی و معدنی از این میزان، ۲۱ هزار و ۳۴۸ تن است.

در تالار صنعتی و معدنی، ۲۰ هزار و ۳۳۰ تن فولاد، ۳۹۰ تن مس، ۳۲۸ تن آلومینیوم، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۸۰ تن مولیبدن روی میز فروش می‌رود.

همچنین تالار صادراتی کیش میزبان عرضه ۱۰۰ هزار تن سنگ‌آهن است. در این تالار، ۶۳ هزار و ۱۵۲ تن سیمان، ۳۰ هزار تن کلینکر، ۲۳ هزار تن گوگرد، ۴ هزار و ۳۵۰ تن قیر، یک‌هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی و ۲۰ تن عایق رطوبتی نیز عرضه می‌شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم ۱۰۷ هزار و ۵۰۱ تن محصول شامل ۷۸ هزار و ۵۴ تن مواد پلیمری، ۱۵ هزار و ۲۵ تن قیر، ۹ هزار تن گوگرد و ۵ هزار و ۴۲۲ تن مواد شیمیایی عرضه خواهد شد.

بیشترین حجم عرضه امروز به تالار سیمان اختصاص دارد و ۲۲۲ هزار و ۳۰ تن سیمان در این تالار عرضه می‌شود.

همچنین ۱۱ هزار و ۳۸۴ تن محصول در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.