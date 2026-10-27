نشست‌های پرسش و پاسخ دینی در دبیرستان‌های دوره اول شهید علی زارع و حسین بن علی (ع) شهرستان مهریز برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این نشست‌ها با هدف پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی و اعتقادی دانش‌آموزان، تبیین آموزه‌های اسلامی و تقویت بینش مذهبی نوجوانان برگزار شد.

در این برنامه‌ها، دانش‌آموزان فرصت یافتند پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را در زمینه مسائل دینی و اعتقادی مطرح کنند و پاسخ‌های لازم را دریافت کنند.

برگزاری این نشست‌ها در مدارس، زمینه‌ای برای گفت‌وگوی مستقیم با دانش‌آموزان، رفع ابهام‌های اعتقادی و آشنایی بیشتر آنان با مفاهیم و ارزش‌های اسلامی فراهم می‌کند.