کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با هدف تسریع در سرمایه‌گذاری و رفع چالش‌های اداری، با درخواست‌ها و حل مشکلات سه طرح شاخص گردشگری شامل مجتمع سیب‌لند، هتل اسپیناس پالاس و مجتمع گردشگری سلامت اکوبابا موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران تأکید کرد که هماهنگی بین‌دستگاهی و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران از اولویت‌های اصلی استان برای رونق زیرساخت‌های اقتصادی و گردشگری است.

علی مستوفیان با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، اظهار کرد: بررسی مسائل و مشکلات طرح‌های گردشگری و پیگیری درخواست‌های سرمایه‌گذاران با هدف رفع موانع اجرایی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم‌سازی زمینه فعالیت مؤثرتر این طرح‌ها، از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود.

وی افزود: در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، درخواست‌ها و مسائل مربوط به مجتمع گردشگری سیب‌لند، هتل اسپیناس پالاس و مجتمع گردشگری سلامت اکوبابا در چارچوب مصوبات کمیته تخصصی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول بررسی و با درخواست‌ها در چارچوب ضوابط و اختیارات قانونی موافقت شد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران ادامه داد: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول، نقش مهمی در تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، کاهش موانع اداری و حمایت از اجرای طرح‌های گردشگری دارد و پیگیری این موضوعات می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های گردشگری و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان تهران باشد.