معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت برنامه‌محوری و نتیجه‌محوری در فعالیت‌های کمیته امور دینی و مناسک شورای فرهنگ عمومی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت برنامه‌محوری و نتیجه‌محوری در فعالیت‌های کمیته امور دینی و مناسک شورای فرهنگ عمومی استان تأکید کرد.

رسول مقابلی با اشاره به رسالت مهم این کمیته، هم‌اندیشی، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی را در تقویت وحدت، همگرایی و انسجام اجتماعی مؤثر دانسته و خواستار اجرای اثربخش برنامه‌ها در راستای نقشه جامع مهندسی فرهنگی استان شد.

وی با اشاره به ظرفیت تجمعات شبانه، مراسم تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) و برنامه‌های ایام فاطمیه، این مناسبت‌ها را فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی و تبیین سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) عنوان کرد.

مقابلی همچنین بر مردمی بودن تجمعات شبانه و ضرورت مشارکت گروه‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و هیئت‌های مذهبی تأکید کرده و افزود: پشتیبانی شورای فرهنگ عمومی از برنامه‌های عملیاتی و پیشنهاد‌های کمیته امور دینی و مناسک، زمینه‌ساز حل مسائل فرهنگی و ارتقای اثربخشی برنامه‌ها خواهد بود.