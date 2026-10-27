نشست ادبی شب شعر کیش با محوریت شعر و ادب فارسی، چهارشنبه ۶ آبان در فرهنگسرای سعدی کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: نشست ادبی شب شعر کیش، با بخش‌هایی با موضوع مولاناخوانی، حافظ‌خوانی، سعدی‌خوانی، خیام‌خوانی و شاهنامه‌خوانی برگزار خواهد شد.

خوانش و شرح نمونه‌هایی از نثر‌های فاخر فارسی، شعرخوانی و اجرای قطعات ادبی با مشارکت حاضران، از دیگر برنامه‌های نشست ادبی شب شعر کیش است.

برنامه شب شعر با اجرای موسیقی سنتی، چهارشنبه ۶ آبان، ساعت ۱۹ در سالن استاد نصیریان فرهنگسرای سعدی کیش برگزار می‌شود.