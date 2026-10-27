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نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن از شنبه دوم آبان همزمان با سراسر کشور در ۱۷ شهرستان گیلان با حضور ۱۰۵ آمارگیر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: این دوره از سرشماری برای نخستین بار از روش «ثبتی مبنا» استفاده میشود.
علیرضا نورانی گفت: در این روش اطلاعات ۷۵ درصد از جمعیت گیلان از طریق بانکهای اطلاعاتی جمع آوری میشود و اطلاعات ۲۵ درصد دیگر با استفاده از ۱۰۵ آمارگیر، به صورت میدانی انجام میشود.
نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن تا پایان آبان ادامه دارد.