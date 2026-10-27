مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از اجرای طرح توزیع شیر و بیسکویت رایگان در مدارس ابتدایی استان از ابتدای آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، افزود: از هفته آینده، طرح توزیع تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی استان با هدف ارتقای سلامت دانش‌آموزان و کاهش نابرابری‌های اجتماعی آغاز می‌شود.

او بیان کرد: برای اجرای این طرح، قرارداد‌هایی با دو شرکت تامین‌کننده منعقد شده و ذخایر شیر مورد نیاز استان جهت توزیع در انبار‌های منطقه آماده شده است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، دانش‌آموزان مقطع ابتدایی طی دو وعده در طول هفته، از وعده‌های تغذیه‌ای شامل شیر و بیسکویت (سبوس‌دار و روغنی) بهره‌مند خواهند شد.

او با اشاره به حجم بالای این طرح تصریح کرد: بیش از ۳۷۶ هزار دانش‌آموز در سطح استان مشمول این برنامه هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد که اجرای منظم این طرح، مستلزم هماهنگی دقیق میان مدارس و واحد‌های توزیع است تا سلامت و نیاز تغذیه‌ای دانش‌آموزان به بهترین نحو تامین شود.