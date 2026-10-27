به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون تا عصر، آسمان مناطق جلگه‌ای صاف تا نیمه ابری است گفت: در ساعات عصر و شب، ارتفاعات و غرب مازندران احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

غلامپور افزود: فردا چهارشنبه آسمان صف تا نیمه ابری خواهد بود، اما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: پنجشنبه و جمعه نیز آسمان استان صاف تا نیمه ابری در ساعات عصر و شب با افزایش ابر خواهد بود و و ارتفاعات غربی با بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

به گفته غلامپور، دریا هم امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنین گفت: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳ درجه سانتیگراد بود و دشت ناز، ساری، قائمشهر و گلوگاه با ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده با ۱ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.