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آسمان مازندران تا پایان هفته آرام و گاهی با احتمال بارش باران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون تا عصر، آسمان مناطق جلگهای صاف تا نیمه ابری است گفت: در ساعات عصر و شب، ارتفاعات و غرب مازندران احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
غلامپور افزود: فردا چهارشنبه آسمان صف تا نیمه ابری خواهد بود، اما در مناطق ساحلی و جلگهای احتمال مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
وی گفت: پنجشنبه و جمعه نیز آسمان استان صاف تا نیمه ابری در ساعات عصر و شب با افزایش ابر خواهد بود و و ارتفاعات غربی با بارش پراکنده پیش بینی میشود.
به گفته غلامپور، دریا هم امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.
کارشناس هواشناسی مازندران همچنین گفت: اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنکترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳ درجه سانتیگراد بود و دشت ناز، ساری، قائمشهر و گلوگاه با ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده با ۱ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان بودند.