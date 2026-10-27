

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علیرضا کاظمی، در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع حجاب دانش‌آموزان دختر جمهوری آذربایجان اظهار کرد: برخلاف قواعد بین‌المللی و ادعا‌هایی که درباره آزادی مطرح می‌شود، امروز شاهد رفتار متفاوتی هستیم؛ ما با افتخار دانش‌آموزان آذربایجانی را تحت پوشش قرار می‌دهیم و برای این موضوع برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام خواهیم داد.

وزیر آموزش و پرورش نیز با تأکید بر حمایت از این دانش‌آموزان اعلام کرد که آموزش‌وپرورش برای تحقق این موضوع برنامه‌ریزی خواهد کرد.

در پی مطرح شدن موضوع محدودیت‌های مربوط به حجاب دانش‌آموزان و دانشجویان دختر در جمهوری آذربایجان آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از وزارت علوم، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد خواسته بود برای فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان دختر آذربایجانی اقدام کنند.





