پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزشوپرورش، با اشاره به موضوع حجاب دانشآموزان دختر جمهوری آذربایجان اظهار کرد: برخلاف قواعد بینالمللی و ادعاهایی که درباره آزادی مطرح میشود، امروز شاهد رفتار متفاوتی هستیم؛ ما با افتخار دانشآموزان آذربایجانی را تحت پوشش قرار میدهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علیرضا کاظمی، در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع حجاب دانشآموزان دختر جمهوری آذربایجان اظهار کرد: برخلاف قواعد بینالمللی و ادعاهایی که درباره آزادی مطرح میشود، امروز شاهد رفتار متفاوتی هستیم؛ ما با افتخار دانشآموزان آذربایجانی را تحت پوشش قرار میدهیم و برای این موضوع برنامهریزیهای لازم را انجام خواهیم داد.
وزیر آموزش و پرورش نیز با تأکید بر حمایت از این دانشآموزان اعلام کرد که آموزشوپرورش برای تحقق این موضوع برنامهریزی خواهد کرد.
در پی مطرح شدن موضوع محدودیتهای مربوط به حجاب دانشآموزان و دانشجویان دختر در جمهوری آذربایجان آقای عارف، معاون اول رئیسجمهور، از وزارت علوم، وزارت آموزشوپرورش، وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد خواسته بود برای فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل دانشآموزان و دانشجویان دختر آذربایجانی اقدام کنند.