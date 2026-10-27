معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران از رفع ۱۶ نقطه انفصال در شبکه فاضلاب مناطق یک و دو آبفای تهران خبر داد؛ اقدامی که در مجموع، ۳ هزار و ۲۱۲ متر از محور‌های مرتبط با این عملیات را دربر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود رضا ثامنی معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران، با اعلام این خبر گفت: رفع نقاط انفصال و برقراری پیوستگی در شبکه جمع‌آوری فاضلاب، یکی از اقدامات مهم برای تکمیل زیرساخت‌های شهری، ارتقای عملکرد شبکه و فراهم‌سازی امکان بهره‌برداری مؤثرتر از تأسیسات موجود است.

وی افزود: در این عملیات، ۱۶ محور شهری در محدوده مناطق یک و دو شرکت فاضلاب تهران مورد توجه قرار گرفت که خیابان‌های کریمان، جانبازان (میدان هلال احمر)، ظفرقندی غربی و شرقی، بهشتی روبه‌روی خیابان پاکستان، انقلاب، میرداماد، شریعتی، کاظم موسوی، حجاب، بهار شمالی، خالد اسلامبولی، مفتح جنوبی، کوهپایه چهار و بوکان مینو از جمله این محدوده‌ها هستند.

ثامنی با اشاره به گستردگی پراکندگی این نقاط در معابر شهری اظهار کرد: عملیات رفع انفصال در محور‌های یادشده، از مسیر‌های کوتاه نظیر خیابان بهشتی روبه‌روی خیابان پاکستان به طول ۱۲ متر تا محور خیابان انقلاب، حدفاصل وصال تا چهارراه ولیعصر (عج)، به طول ۵۰۰ متر را شامل می‌شود. همچنین در خیابان ظفرقندی شرقی ۲۷۰ متر، در خیابان بهار شمالی ۳۸۰ متر و در بلوار میرداماد، لاین شمالی، ۲۵۰ متر از محور‌های تعیین‌شده در این عملیات قرار داشته‌اند.

معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران ادامه داد: رفع نقاط انفصال، علاوه بر کمک به تکمیل پیوستگی شبکه، زمینه استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های ایجادشده را فراهم می‌کند و در بهبود فرآیند جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و ارتقای پایداری عملکرد شبکه نقش مؤثری دارد.

ثامنی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های فاضلاب شهری تنها به اجرای خطوط جدید محدود نمی‌شود؛ بلکه شناسایی و رفع نواقص، تکمیل ارتباط میان بخش‌های شبکه و استفاده حداکثری از تأسیسات موجود نیز از ضرورت‌های مدیریت کارآمد این زیرساخت حیاتی به شمار می‌رود.