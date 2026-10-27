پخش زنده
امروز: -
فرمانده مرزبانی کردستان از کشف ۲۰ کیلوگرم شمش نقره قاچاق به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال در مرزهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار احمدرضا حاتمی اظهار کرد: مرزبانان استان کردستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، هوشیاری و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، موفق به کشف محمولهای از شمش نقره قاچاق به وزن ۲۰ کیلوگرم شدند.
وی افزود: قاچاقچیان که قصد انتقال غیرقانونی این محموله را داشتند، با مشاهده حضور و اقدام به موقع مرزبانان، محموله قاچاق را رها کرده و با استفاده از پوشش جنگلی منطقه از محل متواری شدند.
فرمانده مرزبانی استان کردستان اضافه کرد: مرزبانان با هوشیاری و آمادگی عملیاتی، ضمن تشدید کنترل و پایش نوار مرزی، با هرگونه اقدام مجرمانه در حوزه قاچاق کالا و ارز برخورد میکنند.