معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۹ دوره آموزشی تخصصی و عمومی در استان برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۹ دوره آموزشی تخصصی و عمومی در این استان برگزار شد که ۵۷۳ نفر از علاقه‌مندان، آموزش‌های مرتبط با رشته‌های مختلف این حوزه را در این دوره‌ها فرا گرفته‌اند.

بُستانی، افزود: در این مدت، چهار دوره تخصصی در رشته‌های برک بافی، دو دوره تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و حوله‌بافی با حضور ۳۰ هنرآموز برگزار شد.

به گفته وی همچنین ۴۵ دوره کوتاه‌مدت مهارت‌های عمومی صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف با مشارکت ۴۷۸ هنرآموز در استان برگزار شد که گامی در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و گسترش زمینه فعالیت علاقه‌مندان به هنر‌های سنتی به شمار می‌رود.

بُستانی با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی برای گروه‌های خاص افزود: در راستای تفاهم‌نامه همکاری با قرارگاه مهارت‌آموزی نیرو‌های مسلح، یک دوره آموزش تراش سنگ با حضور ۱۴ نفر از نیرو‌های وظیفه در بیرجند برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: همچنین در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، ۱۷ نفر از زندانیان شهرستان نهبندان در رشته رودوزی‌های سنتی آموزش دیدند.

بُستانی توسعه آموزش‌های تخصصی و عمومی، ارتقای مهارت‌های هنرجویان و فراهم‌کردن زمینه توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه را از محور‌های مهم برنامه‌های آموزشی این حوزه عنوان کرد.