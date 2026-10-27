به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عبدالله خسروی با اشاره به کشت آفتابگردان آجیلی در ۱۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سنقروکلیایی در سال جاری گفت: با توجه به سطح زیر کشت و عملکرد پیش‌بینی‌شده ۱.۸ تن در هکتار، امسال بیش از ۳۴۰۰ تن آفتابگردان آجیلی در این شهرستان تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته سطح زیر کشت آفتابگردان آجیلی در شهرستان سنقروکلیایی حدود ۲۳۰۰ هکتار بود افزود: کشاورزان منطقه به‌طور سنتی کشت این محصول را به‌صورت یک سال بیشتر و سال بعد کمتر انجام می‌دهند و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت این محصول در سال آینده افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی سنقروکلیایی با بیان اینکه تخمه سنقری علاوه بر بازار‌های داخلی، در بازار‌های خارجی نیز مشتری دارد افزود: سالانه حدود ۳۰ درصد از محصول تولیدی شهرستان به خارج از کشور صادر می‌شود که عراق از بازار‌های مهم این محصول به شمار می‌رود.

وی رقم غالب آفتابگردان آجیلی کشت‌شده در سنقروکلیایی را سفید ابلق پوست نازک معرفی کرد و گفت: شرایط آب‌وهوایی منطقه در کیفیت، طعم و مزه این محصول تأثیرگذار است و تخمه سنقری به همین دلیل در سراسر کشور و حتی خارج از ایران شناخته شده است.

خسروی با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت فرآوری این محصول در شهرستان اظهار کرد: ایجاد واحد‌های فرآوری بیشتر می‌تواند ارزش افزوده محصول تولیدی را بالا برده و درآمدزایی بیشتری برای شهرستان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به آغاز برداشت تخمه سنقری در این شهرستان، گفت: عملیات برداشت این محصول تا نیمه آبان ادامه خواهد داشت.