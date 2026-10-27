معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور گفت: با تولید شناسه یکتا برای هر واحد، عمل حقوقی روی همان شناسه انجام می‌شود و امکان فروش یک ملک به چند نفر منتفی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، طاهریان در برنامه «سلام خبرنگار» گفت: وقتی یک شناسه یکتا تولید شد، عمل حقوقی روی این شناسه قابل انجام خواهد بود؛ یعنی اگر یک خرید و فروش روی این شناسه یکتا انجام شد، دیگر عملاً امکان انجام خرید و فروش با همان فروشنده قبلی وجود ندارد؛ مگر اینکه خریدار بخواهد آن را به نفر بعدی منتقل کند. پس عملاً این که یک ملک به چند نفر فروخته شود منتفی می‌شود، به شرطی که مردم از مسیر قانونی این موضوع را دنبال کنند و سند رسمی تنظیم کنند.

طاهریان گفت: یکی از چالش‌های بسیار مهمی که برای مردم اتفاق می‌افتاد بحث خرید و فروش یا پیش‌فروش و پیش‌خریدی بود که در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتاد؛ اغلب یک واحد به چند نفر فروخته می‌شد یا اطلاعاتی که مردم نسبت به خرید یک ملک داشتند آن چیزی نبود که در انتها تحویل می‌گرفتند و این باعث می‌شد پرونده‌ای در محاکم قضایی تشکیل شود که تعدادشان هم خیلی زیاد بود.

معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور افزود: در این زیست‌بوم جدید کاری با مشارکت سازمان ثبت اسناد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، نظام مهندسی استان‌ها و شهر‌های کشور و سازمان فناوری انجام می‌شود و فرایند صدور پروانه تا صدور سند را به صورت الکترونیکی دنبال می‌کنیم؛ پروانه کی صادر می‌شود زمانی که سازمان ثبت به ازای هر واحدی یک شناسه تولید می‌کند و آن شناسه یکتا به صورت برخط تحویل شهرداری می‌شود و در آن پروانه صادر می‌شود. بعد از درج شناسه یکتا در پروانه، پروانه امکان صدور دارد؛ یعنی قبل از تولید این شناسه یکتا، در این فرایند جدید پروانه‌ای صادر نخواهد شد.

طاهریان گفت: مالکان حتماً این مطالبه را از شهرداری داشته باشند که پروانه‌شان مطابق با فرایند جدید صادر شود و دوم اینکه خریدار و فروشنده، خصوصاً خریدارها، هنگام معامله حتماً مطالبه کنند که آن ملک شناسه یکتا داشته باشد و به واسطه آن شناسه یکتا معامله‌شان را انجام بدهند.

طاهریان درباره اجرایی شدن این فرایند گفت: شناسه یکتا از سال گذشته در دستور کار ما بوده و کاری مشترک بین چند دستگاه بود که باید زیرساخت را آماده می‌کردند. الان تقریباً تمام مراکز استان‌ها، شهرداری مراکز استان‌ها حداقل یک شناسه یکتا را تولید کردند و ما تقریباً شش نشست منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور با حضور همه این دستگاه‌ها داشتیم.

طاهریان تصریح کرد: از نظر ما این فرایند اجرایی شده است و فقط باید تداوم داشته باشد؛ در همه استان‌ها این فرایند اتفاق افتاده است و این باید به یک مطالبه مردم از همه این دستگاه‌ها تبدیل شود.

معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور اظهار داشت: یکی از مخاطراتی که همیشه برای مردم وجود داشت بحث معاملات ملکی‌شان بود که بر اساس اعتماد بین مردم و مشاورین املاک سندی را تنظیم می‌کردند و اصالت ملک سنجیده نمی‌شد و دوم اینکه احراز هویت این افراد هم خیلی به صورت سیستمی اتفاق نمی‌افتاد.

طاهریان افزود: اقدام خوب و فاخری که در همین یکی دو سال اخیر انجام شده این است که ما دسترسی به مشاورین املاک دادیم و هنگامی که قرار است معامله‌ای بین خریدار و فروشنده منعقد شود، اولاً احراز هویت طرفین توسط سیستم به صورت برخط اتفاق می‌افتد، دوم اینکه آن سند هم اصالتش چک می‌شود و هم اگر محدودیتی مانند رهن و بازداشت وجود داشته باشد توسط سیستم به صورت خودکار شناسایی می‌شود و عملاً از انجام یک معامله پرخطر و پرریسک جلوگیری می‌کند.

طاهریان تصریح کرد: از نظر ما این فرایند اجرایی شده است و فقط باید تداوم داشته باشد؛ در همه استان‌ها این فرایند اتفاق افتاده است و این باید به یک مطالبه مردم از همه این دستگاه‌ها تبدیل شود.

معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور تصریح کرد: ما همین خدمت را از طریق سکو‌های بخش خصوصی ارائه خواهیم داد و تقریباً از دی‌ماه سال گذشته این دسترسی را به سکو‌های بخش خصوصی که صلاحیت لازم را داشتند اعطا کردیم و در ادامه هم چند سکوی دیگر به جمع سکو‌ها اضافه شد.

طاهریان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک یک سازمان سنتی است که قدمت زیادی دارد و تقریباً همه هموطنان عزیز خیلی خوش‌بینانه حداقل یک بار برای دریافت خدمت به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند. ما در چهار سال گذشته اقدامات خوبی را در راستای تکریم ارباب رجوع انجام دادیم و سعی کردیم خدمات را با سه رویکرد ارائه دهیم؛ یکی خودکاربری، یعنی مردم خودشان بتوانند بدون مراجعه حضوری دریافت خدمت کنند، دوم استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و هوشمندسازی، و سوم ارائه خدمات از طریق کارگزاران رسمی و یا همان سکو‌های خدمات الکترونیکی به مردم.