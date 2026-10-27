بزرگ‌ترین مرکز تولید نهال شناسه‌دار، سالم و اصلاح شده کشور با سرمایه‌گذاری چهار همت و در زمینی به وسعت بیش از ۱۶۰ هکتار در میاندوآب احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای توسعه کشاورزی پایدار و صیانت از منابع آبی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با مسعود نمازی مدیرعامل جهاد استقلال، دیدار و درباره احداث بزرگ‌ترین مرکز تولید نهال شناسه‌دار، سالم و اصلاح شده کشور در میاندوآب گفت‌و‌گو کرد.

تفاهم‌نامه احداث این مرکز با هدف کاهش مصرف آب، کمک به احیای دریاچه ارومیه و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، به امضای استاندار آذربایجان‌غربی، مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان رسید تا میاندوآب به‌عنوان بزرگترین قطب تولید نهال کشور، نقش پررنگ‌تری در آینده کشاورزی پایدار ایران ایفا کند.

این مجتمع تخصصی با سرمایه‌گذاری چهار همت و در زمینی به وسعت بیش از ۱۶۰ هکتار احداث می‌شود و با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، کشت گلخانه‌ای، آزمایشگاه‌های کشت بافت و نهالستان مادری، زمینه تولید نهال‌های استاندارد و پربازده را فراهم می‌کند.

این مجموعه ضمن کاهش مصرف آب در فرآیند تولید نهال تا هشت برابر، بیش از نیمی از نهال‌های شناسه‌دار و اصلاح‌شده محصولات باغی کشور را تولید خواهد کرد؛ نهال‌هایی با کیفیت بالاتر، عملکرد مطلوب‌تر و قابلیت صادرات که می‌توانند به ارتقای زنجیره تولید باغی و افزایش بهره‌وری کشاورزی کمک کنند.