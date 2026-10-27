مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: متخلفان از ابتدای امسال تاکنون ۷ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومانی به محیط زیست استان خسارت وارد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان پور با اشاره به خسارت ۷ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومانی متخلفان محیط زیست در لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۲۴ تخلف زیست محیطی شناسایی شد که ۳۳۲ مورد مربوط به صید غیر مجاز آبزیان، ۷۳ مورد شکار غیر مجاز پرندگان و ۲۶ مورد شکار غیر مجاز پستانداران بوده است.

وی افزود: در حوزه زنده‌گیری حیات‌وحش نیز ۲۹ مورد زنده‌گیری غیر مجاز پرندگان و یک مورد زنده‌گیری پستانداران شناسایی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان همچنین با اشاره به کشفیات یگان حفاظت بیان کرد: در این مدت ۲۲ قبضه سلاح غیرمجاز، یک قبضه سلاح مجاز و ۲۷۵ قبضه سلاح جنگی کشف و ضبط شد.

فرمان‌پور با بیان اینکه یک هزار و ۲۳۳ مورد ادوات و وسایل نیز کشف شده است، گفت: در بخش مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی، ۲۶۹ مورد آلودگی شناسایی و ۵۷۱ اخطاریه زیست‌محیطی صادر شده است.