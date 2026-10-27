به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالسعید عباسی اظهار داشت: تنوع فعالیت‌ها، حجم مبادلات، جابه‌جایی کالا و استفاده از تجهیزات تخصصی در محیط‌های بندری، ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی، پیشگیری از مخاطرات و آمادگی مستمر برای مدیریت شرایط اضطراری را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و بنادر تابعه افزود: اجرای مانور در بندر دیلم، برگزاری برنامه‌های آموزشی براساس دستورالعمل‌های مصوب، آگاه‌سازی و مشارکت در برنامه‌های میدانی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده با هدف ارتقای آمادگی و افزایش آگاهی کارکنان نسبت به الزامات پدافند غیرعامل است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان ادامه داد: بخش مهمی از الزامات این حوزه براساس طرح‌های تفصیلی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دنبال می‌شود و به‌روزرسانی طرح‌های عملیاتی متناسب با شرایط کشور، از اقدامات ضروری برای افزایش آمادگی و ارتقای اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با شرایط اضطراری به شمار می‌رود.

عباسی با تأکید بر نقش نیرو‌های ایمنی و آتش‌نشانی در مدیریت حوادث احتمالی بیان کرد: آمادگی عملیاتی صرفاً به برخورداری از تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه آموزش مستمر، تمرین‌های میدانی، برگزاری مانور‌های هدفمند، هماهنگی میان واحد‌های عملیاتی و امدادی و ارزیابی مستمر عملکرد را نیز در بر می‌گیرد و نگهداری اصولی تجهیزات و اطمینان از آمادگی سامانه‌های امدادی و اطفای حریق نیز از مؤلفه‌های ضروری در این مسیر است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان در ادامه، ایمنی و آمادگی در برابر شرایط اضطراری را از عوامل مؤثر در جلب اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های بندری زمانی می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و افزایش سرمایه‌گذاری باشد که با رعایت استاندارد‌های ایمنی، مدیریت مؤثر ریسک و آمادگی برای مواجهه با مخاطرات همراه شود. توجه به این الزامات، علاوه بر صیانت از جان کارکنان و سرمایه‌های ملی، موجب کاهش وقفه‌های عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات به صاحبان کالا و فعالان حوزه دریایی و بندری خواهد شد.