رییس اداره حفاظت محیط زیست مریوان گفت: درسال جاری ۵۶ قطعه و نمونه از گونه‌های مختلف حیات‌وحش پس از طی مراحل تیمار و بازپروری در اداره حفاظت محیط‌زیست مریوان، در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان رهاسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مهدی بالیده افزود: این گونه‌ها شامل ۱۰ قطعه فلامینگو، ۷ بطانه سنجاب، ۴ قطعه حاجی‌لک‌لک، ۶ قطعه عقاب تالابی، ۳ قطعه سارگپه، ۲۵ قطعه خرچنگ رودخانه‌ای و ۱ قطعه خروس‌کولی بودند که پس از تأیید سلامت توسط کارشناسان، در مناطق تحت مدیریت سازمان در مریوان به دامان طبیعت بازگشتند.

وی همچنین یادآور شد که در این مدت ۱۰ مورد تلفات حیات‌وحش شامل گراز، شغال، حاجی‌لک‌لک و مار بر اثر تصادفات جاده‌ای ثبت شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مریوان با تأکید بر نقش حیاتی و انکارناپذیر حیات‌وحش در پایداری اکوسیستم‌ها، از شهروندان خواست از نگهداری حیوانات وحشی در اسارت خودداری کرده و هرگونه خرید، فروش یا نگهداری آنها را به این اداره گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.