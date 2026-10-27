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قم با کسب چهار سهمیه از اردوی استعدادپروری بدمینتون پسران کشور، در جمع استانهای برتر از نظر تعداد نمایندگان قرار گرفت؛ موفقیتی که ظرفیتهای این استان در پرورش استعدادهای ردههای پایه را برجسته میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی فرجی، رئیس هیئت بدمینتون استان قم، از دعوت چهار بازیکن قمی به اردوی استعدادپروری پسران کشور خبر داد و اظهار کرد: طاها علمداری، ایلیا رحیمی، علی ونکی و امین حسین غلامعلیزاده با اعلام فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، به این اردوی ملی دعوت شدهاند.
وی افزود: این اردو روزهای ۲۱ و ۲۲ آبانماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار میشود و هدف از برگزاری آن، شناسایی استعدادهای برتر ردههای پایه، ارتقای توانمندیهای فنی بازیکنان و فراهمکردن زمینه رشد و پیشرفت آنان در مسیر قهرمانی است.
رئیس هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به ترکیب بازیکنان دعوتشده تصریح کرد: از مجموع ۱۱ بازیکن حاضر در این اردو، چهار نفر از استان قم و چهار نفر از استان زنجان انتخاب شدهاند. همچنین استانهای همدان، آذربایجان غربی و لرستان هر کدام یک نماینده در این مرحله از برنامه استعدادپروری کشور دارند.
فرجی با تأکید بر اهمیت توجه به ردههای پایه در توسعه بدمینتون کشور گفت: ارتقای دانش فنی، تقویت مهارتهای تخصصی و هدایت بازیکنان مستعد در مسیر پیشرفت ورزشی، از مهمترین اهداف این اردو به شمار میرود و اجرای چنین برنامههایی میتواند زمینه شناسایی و پرورش نسل آینده بدمینتون ایران را فراهم کند.
بر اساس فهرست اعلامشده، علاوه بر چهار نماینده قم، آریان اسکندری، مهرسام باقری، رهام قاسمی و پویان عابدی از زنجان، محمددانیال نظری از همدان، سیدعلی صفری از آذربایجان غربی و آریا روستایی از لرستان نیز به این اردو دعوت شدهاند.