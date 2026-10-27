به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی فرجی، رئیس هیئت بدمینتون استان قم، از دعوت چهار بازیکن قمی به اردوی استعدادپروری پسران کشور خبر داد و اظهار کرد: طا‌ها علمداری، ایلیا رحیمی، علی ونکی و امین حسین غلامعلی‌زاده با اعلام فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، به این اردوی ملی دعوت شده‌اند.

وی افزود: این اردو روز‌های ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان ارومیه برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن، شناسایی استعداد‌های برتر رده‌های پایه، ارتقای توانمندی‌های فنی بازیکنان و فراهم‌کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان در مسیر قهرمانی است.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به ترکیب بازیکنان دعوت‌شده تصریح کرد: از مجموع ۱۱ بازیکن حاضر در این اردو، چهار نفر از استان قم و چهار نفر از استان زنجان انتخاب شده‌اند. همچنین استان‌های همدان، آذربایجان غربی و لرستان هر کدام یک نماینده در این مرحله از برنامه استعدادپروری کشور دارند.

فرجی با تأکید بر اهمیت توجه به رده‌های پایه در توسعه بدمینتون کشور گفت: ارتقای دانش فنی، تقویت مهارت‌های تخصصی و هدایت بازیکنان مستعد در مسیر پیشرفت ورزشی، از مهم‌ترین اهداف این اردو به شمار می‌رود و اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش نسل آینده بدمینتون ایران را فراهم کند.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، علاوه بر چهار نماینده قم، آریان اسکندری، مهرسام باقری، رهام قاسمی و پویان عابدی از زنجان، محمددانیال نظری از همدان، سیدعلی صفری از آذربایجان غربی و آریا روستایی از لرستان نیز به این اردو دعوت شده‌اند.