معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه تاکنون ۱۳.۶ میلیون نفر تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار گرفته‌اند، از فعالیت ۲ هزار و ۵۲۸ پزشک در مراکز پایلوت و شناسایی ۱۹ هزار و ۲۴۶ بیمار جدید دیابتی و ۳۴ هزار و ۷۳۱ بیمار مبتلا به فشار خون بالا خبر داد و گفت: توسعه خدمات غربالگری و پیشگیرانه در مراحل بعدی این برنامه دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رئیسی روز سه‌شنبه در جلسه بررسی طرح پزشک خانواده اعلام کرد: هم‌اکنون ۱۳.۶ میلیون نفر تحت پوشش این برنامه هستند که ۷.۷ میلیون نفرشان جمعیت شهری و بقیه روستایی‌اند.

به گفته وی، جمعیت روستایی منتسب به‌طور کامل مشخص شده و در مناطق شهری نیز فرایند انتساب در سامانه در حال تکمیل است.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در مراکز پایلوت، ۲ هزار و ۵۲۸ پزشک در مناطق شهری و روستایی فعالیت می‌کنند و با یک‌هزار و ۶۱۰ پزشک متخصص در ۶۴ شهرستان قرارداد همکاری منعقد شده است.

رئیسی با اشاره به زیرساخت‌های الکترونیکی طرح گفت: اتصال سامانه‌های سطوح مختلف خدمات، ارتباط با سامانه‌های بیمه‌ای، نوبت‌دهی، ارجاع بیماران و داشبوردهای مدیریتی از اقدامات انجام‌شده است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۴۰۸ هزار ارجاع به سطوح بالاتر ثبت و ۱۳۶ هزار ویزیت در سطح دوم انجام شده؛ میزان نوبت‌گیری نیز به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

به گفته رئیسی، حدود ۲ میلیون نسخه دارویی و ۷۵۳ هزار نسخه آزمایشگاهی ثبت شده و میانگین مبلغ نسخه دارویی حدود ۲۴۸ هزار تومان بوده است.

وی شناسایی بیماران غیرواگیر را از دیگر نتایج طرح دانست و گفت: ۱۹ هزار و ۲۴۶ بیمار دیابتی جدید، ۳۴ هزار و ۷۳۱ بیمار مبتلا به فشار خون بالا و ۹ هزار و ۳۲۲ فرد پیش‌دیابتی شناسایی شده‌اند.

معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: شناسایی بیماران دیابتی به حدود ۴۹ درصد و بیماران فشار خونی به حدود ۳۷ درصد جمعیت مورد انتظار رسیده است.

رئیسی از توسعه شاخص‌های ارزیابی سلامت در مراحل بعدی خبر داد و گفت: غربالگری سرطان‌های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ، ارزیابی خطر بیماری‌ها، غربالگری شنوایی، مراقبت از کودکان، شناسایی چاقی و مشاوره فرزندآوری به‌تدریج به فرایند پایش سلامت اضافه می‌شود.

وی با تأکید بر تداوم همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: برنامه پزشک خانواده در مرحله استقرار است و ارزیابی نتایج آن باید متناسب با زمان اجرا و با توجه به تکمیل تدریجی پوشش جمعیت و گسترش خدمات پیشگیرانه انجام شود.