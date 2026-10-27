به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شفت به پرونده گرانفروشی تبدیل شلتوک به برنج یک کارخانه شالیکوبی رسیدگی کرد.

مرتضی امینی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و صاحب کارخانه شالیکوبی را به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.