به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ دادستان مرکز هرمزگان گفت: بر اساس نظریه کارشناسی سهم قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.

عارف اکبری افزود: با تصمیم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس قرار جلب به دادرسی متهمان پرونده صادر و به دنبال آن پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شد.

وی گفت: حادثه انفجار و آتش سوزی گسترده ۵۸ فوتی، ۶۲۸ مصدوم و مجروح شدند و خسارت گسترده‌ای به تاسیسات بندری، ساختمان ها، وسایل نقلیه، کالا‌ها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد شد.

دادستان مرکز هرمزگان گفت: با توجه به ابعاد گسترده حادثه، آثار زیانبار انسانی و مالی ناشی از آن و ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه، بلافاصله تحقیقات مقدماتی در شعبه تحقیق آغاز و در جریان تحقیقات، گزارش‌ها و مستندات ضابطان، مکاتبات و اسناد دستگاه‌های اجرایی و متولی، اظهارات اشخاص مرتبط، سوابق موجود در مراجع و سازمان‌های ذی ربط و فرآیند‌های مرتبط با ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه جایی و تعیین تکلیف کالا‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

اکبری افزود: تحقیقات لازم در زمینه نحوه استقرار و مجاورت کالا‌ها و شرایط نگهداری آنها به عمل آمد و بررسی فرآیند‌های حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف در مراحل مذکور و نیز نحوه اعمال الزامات ایمنی و HSE در محدوده بندری نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: این اقدامات برای مشخص کردن سهم هر یک از دستگاه ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی در حدود وظایف و اختیارات در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه و اجرا و یا ترک تکالیف صورت گرفت.

دادستان مرکز هرمزگان گفت: بر اساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی از حیث تبیین دقیق زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه، میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

اکبری افزود: نظریه کارشناسی تکمیلی نیز در کنار دیگر ادله و قرائن موجود در پرونده مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس صرف اعلام درصد تقصیر، به تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفته، بلکه ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، نارسایی‌ها و ترک تکالیف احراز شد و وضعیت موجود در محدوده حادثه و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در ایجاد، استمرار، توسعه یا عدم کنترل مؤثر حادثه، با لحاظ مجموع محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی گفت: مشخص شد که حادثه موضوع پرونده واجد ماهیتی چندعاملی بوده و وقوع و توسعه آنرا نمی‌توان صرفًا به یک فعل یا ترک فعل منفرد و منتسب به یک مجموعه خاص محدود نمود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در مراحل مختلف و به صورت متداخل در شکل گیری شرایط خطر، استمرار وضعیت نامناسب، عدم شناسایی یا مدیریت به موقع مخاطرات، عدم رعایت الزامات مربوط به نگهداری و مجاورت کالا‌های خاص و شیمیایی، ضعف در فرآیند‌های نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف کالا‌ها و در نهایت عدم پیشگیری مؤثر از وقوع و توسعه حادثه دخالت داشته‌اند.

دادستان مرکز هرمزگان گفت: با لحاظ مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطین، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذیربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، این امر نسبت به اشخاص حقوقی شامل ۱۸ دستگاه در بخش دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی احراز شد که سهم قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.

اکبری افزود: عمل منتسب به اشخاص حقوقی مذکور تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش سوزی اسکله شهید رجایی از طریق قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع و گسترش حادثه که منتهی به قتل غیر عمدی ۵۸ نفر و همچنین تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به ۶۲۸ نفر با میزان تقصیر‌های اعلامی فوق، واجد وصف کیفری تشخیص و برای متهمین کیفرخواست صادر شده است.

دبیر؛ زارعی