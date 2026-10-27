به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ محور اصلی این نشست توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه کشاورزی کم‌آب، مدیریت منابع آب و تقویت امنیت غذایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک بود.

در این نشست سه پیشنهاد عملیاتی جمهوری اسلامی ایران با اجماع کامل اعضا به تصویب رسید، سه پیشنهاد تصویب شده ایران عبارتند از: تأسیس مرکز همکاری ژرم‌پلاسم و امنیت غذایی سازمان شانگهای برای تبادل ارقام مقاوم به تنش و کاهش وابستگی به واردات بذر؛ راه‌اندازی رصدخانه یکپارچه کشاورزی کم‌آب با شبکه‌ای از ایستگاه‌های مرجع و پروتکل‌های داده‌ای یکسان و آمادگی ایران برای ایفای نقش هاب منطقه‌ای و ایجاد «همزاد دیجیتال» اکوسیستم‌های خشک؛ و مکانیزم مشترک بومی‌سازی و تأمین مالی فناوری‌های مقرون‌به‌صرفه با استفاده از ظرفیت کنسرسیوم بانکی سازمان شانگهای.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران در سخنرانی خود در این نشست با اشاره به محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی ایران، بر ضرورت بهره‌گیری از دانش و فناوری برای توسعه کشاورزی پایدار تأکید کرد.

غلامرضا گل‌محمدی با اشاره به افزایش بیش از ۳۷ درصدی عملکرد دیم‌زار‌ها در چارچوب طرح ملی جهش تولید در دیم‌زار‌ها و اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها در ۳۵ ایستگاه تحقیقاتی این تجربیات را از ظرفیت‌های ایران برای همکاری با کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای دانست.

نماینده ایران همچنین با اشاره به خسارات انسانی ناشی از حملات سال ۲۰۲۶ به کشور، یاد پژوهشگران، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان شهید را گرامی داشت و تأکید کرد که تکیه بر دانش بومی و همکاری‌های علمی می‌تواند به حفظ امنیت غذایی حتی در شرایط دشوار کمک کند.

در این نشست، موضوعاتی از جمله تبادل فناوری‌های صرفه‌جویی آب، آموزش متخصصان، انجام تحقیقات مشترک، توسعه تجهیزات هوشمند آبیاری و گسترش همکاری‌های صنعتی و تجاری بررسی شد، همچنین پیشنهاد‌هایی برای ایجاد سازوکار‌های مشترک منطقه‌ای در زمینه تبادل منابع ژنتیکی گیاهی، پایش کشاورزی کم‌آب و تأمین مالی فناوری‌های مقرون‌به‌صرفه مطرح شد.

سازمان همکاری شانگهای با هدف گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و علمی میان اعضا در سال‌های اخیر توسعه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی را نیز در دستور کار قرار داده است، برگزاری این میزگرد در یانگ‌لینگ یکی از مراکز مهم فناوری کشاورزی چین، فرصتی برای تبادل تجربه و تقویت همکاری‌های فنی کشور‌های عضو در مواجهه با کم‌آبی و تغییرات اقلیمی فراهم کرده ست.