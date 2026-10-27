\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0641\u0631\u0627\u062a \u0628\u0631\u062a\u0631 \u062c\u0648\u0627\u06cc\u0632\u06cc \u0627\u0647\u062f\u0627 \u0634\u062f.