روند کاهشی دمای هوا چهارشنبه و پنج شنبه در خراسان جنوبی
دمای هوا چهارشنبه و پنج شنبه (۶ و ۷ آبان) در خراسان جنوبی روند کاهشی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر عمدهای را ندارد، اما روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تحت تاثیر زبانههای سیستم پر فشار روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی میشود.
زارعی افزود: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی با توجه به عبور موج ناپایدار ضعیف از منطقه برای امروز هم علاوه بر افزایش ابر در برخی ساعات در پارهای نقاط افزایش سرعت وزش باد هم پیش بینی میشود.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای دو درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با ۳۳ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۷ و ۲۵ درجه ثبت شد.